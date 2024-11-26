Yakın Doğu Oluşumu bünyesinde eğitim veren tüm okullarda görev alan yaklaşık 550 öğretmen, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Kıbrıs Araba Müzesi’nde buluştu. Yakın Doğu Okul Öncesi, Yakın Doğu İlkokulu, Yakın Doğu Koleji, Dr. Suat Günsel Girne Okul Öncesi, Dr. Suat Günsel Girne İlkokulu, Dr. Suat Günsel Girne Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Okul Öncesi, Yakın Doğu Yeniboğaziçi İlkokulu, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Lefkoşa, Girne ve Yeniboğaziçi’nde eğitim veren British International Programme öğretmenlerini buluşturan gecede unutulmaz anlar yaşandı.

500’ün üzerinde katılımcının bir araya geldiği etkinlikte, gece boyunca sahne alan müzik grubu, canlı performanslarıyla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise karaoke etkinliği oldu. Mikrofonu eline alan öğretmenler, seçtikleri şarkılarla hem eğlendi hem de coşkularını paylaştı. Ayrıca, etkinlik alanında özel olarak hazırlanan Atatürk’ün “Gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir” sözünün yazılı olan fotoğraf köşesi ise öğretmenlerin bu unutulmaz anlarını ölümsüzleştirmelerini sağladı.

Geleceği inşa etme yolculuğunda her zaman öğretmenlerimizin yanlarında olacağız!

Tüm öğretmenlerin “24 Kasım Öğretmenler Günü”nü kutlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre S. Günsel Haskasap, öğretmenlerin eğitim yoluyla dünyayı dönüştürme gücüne sahip olduğuna vurgu yaparak “Öğretmenler, sadece bireylerin değil, toplumların geleceğini şekillendiren en kıymetli rehberlerdir. Onların emekleri, nesiller boyu taşınan bilgiyi ve kültürü yarınlara taşırken, aynı zamanda güçlü ve bilinçli bir toplumun temelini oluşturur. Yakın Doğu Oluşumu olarak, öğretmenlerimizin hayatlara dokunan, fark yaratan rollerine gönülden inanıyor ve onların bu anlamlı gününü kutlamaktan gurur duyuyoruz. Geleceği inşa etme yolculuğunda her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.