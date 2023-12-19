Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon

Okullararası Gençler Voleybol Finalleri’nde kızlarda rakibi Gazimağusa Türk Maarif Koleji’ni mağlup eden Erenköy Lisesi, erkeklerde ise rakibi Namık Kemal Lisesi’ni mağlup eden Gazimağusa Türk Maarif Koleji şampiyon oldular

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları ile Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği Okullararası Gençler Voleybol Finalleri dün oynanan maçlarla tamamlandı.

Okullararası Gençler Voleybol Finalleri dün oynanan 3.lük ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.

Kızlar Finalinde rakibi Gazimağusa Türk Maarif Koleji(GMTMK)’ni 3-1’lik skorla mağlup eden Erenkoy Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler Finalinde GMTMK,Namık Kemal Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar.

Genel Sıralama

ERKEKLER

1. GMTMK

2. NKL

3. Erenköy Lisesi

4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji

KIZLAR

1. Erenköy Lisesi

2.GMTMK

3.NKL

4.Doğa Koleji

