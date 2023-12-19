Kızlarda Erenköy Lisesi, Erkeklerde GMTMK şampiyon

Milli Eğitim Bakanlığı Okul Sporları ile Voleybol Federasyonu’nun organize ettiği Okullararası Gençler Voleybol Finalleri dün oynanan maçlarla tamamlandı.
Okullararası Gençler Voleybol Finalleri dün oynanan 3.lük ve final karşılaşmaları ile tamamlandı.
Kızlar Finalinde rakibi Gazimağusa Türk Maarif Koleji(GMTMK)’ni 3-1’lik skorla mağlup eden Erenkoy Lisesi şampiyonluğa ulaştı.
Erkekler Finalinde GMTMK,Namık Kemal Lisesi’ni 3-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştılar.
Genel Sıralama
ERKEKLER
1. GMTMK
2. NKL
3. Erenköy Lisesi
4. Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji
KIZLAR
1. Erenköy Lisesi
2.GMTMK
3.NKL
4.Doğa Koleji
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