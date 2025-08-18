Barış Harekatı'nın ikinci aşamasının 51'inci yıldönümü nedeniyle Haravgi’ye konuşan Haciavraam, uluslararası konjonktürün değiştiğini, tarihin, hiçbir şeyin sabit kalmadığını gösterdiğini belirterek “bizim misyonumuz talep etmeye, uluslararası topluma uğradığımız haksızlıkla ilgili bilgi vermeye devam etmek ve geri dönüş meşalesini yanık tutmaktır” iddiasında bulundu.

Haciavraam “Şu anda en büyük bahis, yeni neslin miras ve borcumuzun bilinciyle büyümesidir. Mücadelemizi devam ettirecekler olması önemlidir. Çünkü mücadele devam ettikçe ümit vardır. Birlik olduğumuz, hedefimize bağlı olduğumuz sürece yeniden özgür Omorfo’da dolaşacağımız günler gelecektir.” ifadesini kullandı.