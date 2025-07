Casino İşletmecileri Birliği, basın mensuplarıyla bir araya gelerek Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası hakkında bilgilendirmede bulunup gazetecilerden gelen sorulara yanıt verildi.

Toplantının açılışında konuşan Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, casino sektörünün, KKTC ekonomisinin önemli dinamiklerinden biri olarak; turizme, istihdama ve ülkemizin genel kalkınmasına ciddi katkılar sağladığına vurgu yaptı.

“Şans Oyunları Değişiklik Yasası” hakkında kamuoyunda dolaşan yanlış görüş ve bilgileri direkt muhatabından ve kaynağından basın mensuplarına aktarmak olduğunun altını çizen Ahmet Arkın, “Amacımız, şeffaflık ilkesiyle hareket ederek kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgilendirmek, sektördeki gelişmeleri aktarmak ve tüm paydaşlarımızla daha güçlü bir iletişim kurmaktır” dedi.

Casino İşletmecileri Birliği Başkanı Ahmet Arkın, Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, Genel Sekreter Sertuğ A. Gülcan, Genel Sekreter Yardımcısı Muhammet Yılmaz ve yönetim kurulu üyesi M. Gürdal Büyükgüngör’ün de hazır bulunduğu toplantı Lefkoşa Merit Hotel’de gerçekleştirildi.

Gazetecilere, Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası’yla ilgili bilgi veren Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, muhalefet milletvekillerinin yasayla ilgili gerçeğe dayanmayan söylemlerini eleştirirken, üzüntülerini dile getirdi.

Yasanın, bilgi eksikliği ve önyargılarla değerlendirilmesinin sürdüğünü belirten Sarıçiçek, tartışmalı her maddeyle ilgili bilgi verirken gelen tüm soruları da yanıtladı.

Casino İşletmecileri Birliği yöneticileri Şans Oyunları (Değişiklik) Yasası hakkında bilgilendirme için gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda yasanın her aşamasında kararlı bir duruş sergileyen Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür etti.



Casinoların ülkeye faydası

Casino İşletmecileri Birliği’nin gazetecilerle bir araya geldiğibuluşmada en fazla tartışılan konu casino sektörünün ülke ekonomisine verdiği katkıydı.

Ayhan Sarıçiçek, yeni yasa düzenlemesiyle harçlarda ve verilecek vergilerin daha da artırıldığına dikkat çekti.

Ülkede kayıtlı çalışanların yaklaşık yüzde 20’sinin casinolu otellerde olduğunun resmi verilerden de görülebileceğini belirten Sarıçiçek, vergi ödeyen kurumların yüzde 52’sinin de casinolu oteller tarafından verildiğini anımsattı.

Sohbetin devamında ise reel ekonomi içerisindeki büyüklüğü yaklaşık Bir Milyar İki Yüz Milyon Doları bulan Casino sektörünün ülke ekonomisine dolaylı katkılarıyla ilgili verileri de detaylı olarak verildi.



KKTC vatandaşlarının casinoya girişi halen yasak

Yasayla ilgili en yanıltıcı söylemin yapılan düzenlemeyle KKTC vatandaşlarının casinoya girişinin serbest bırakıldığı şeklinde olduğunu kaydeden Sarıçiçek, kendilerinin tüm dünyada olduğu gibi serbest kalmasını arzu etmelerine rağmen yasanın son şeklinde de yasağın devam ettiğini belirtti.

KKTC vatandaşlarının, öğrencilerin ve 25 yaş altı olanların casinoya giriş yasağının sürdüğüne vurgu yapan Sarıçiçek, mahkemelerin yükünü azaltacak şekilde ceza yönteminin değiştiğinin altını çizerek, yeni düzenlemeyle hem yasağa uymayan kişiler hem de işletmelerin cezalandırılmasının kolaylaştığını ve mahkemeye gitmeden para cezası kesilmesi yolunun açıldığını ifade etti.



100 metre tartışması

Muhalefet milletvekillerinin dilinden düşürmediği casinoların okullardan 100 metre yakınında olacağıyla ilgili bakış açısını eleştiren Sarıçiçek, Güney Kıbrıs dahi hiçbir AB ülkesinde böyle düzenleme olmadığını hatta Lefkoşa’nın güneyinde casino kapısının okullara açıldığını herkesin gözlemleyebileceğini kaydetti.

Sarıçiçek, 25 yaş altı gençler ve öğrencilerin casinoya girişinin yasak olduğu ve geçmişte de bu yasağa hep uyulduğu bilinmesine rağmen bu yöndeki söylemlerin maksadının ne olduğunu anlayamadıklarını kaydetti.



Yeni casinolu otellerin şehir merkezlerine gelme şansı bitti

Yasada yapılan düzenlemeyle casino açma koşullarının ağırlaştırıldığını ve 750 yatak kapasiteli yapılacak otellere casino izni verileceği koşulu göz önünde bulundurulduğunda şehir merkezlerinde böyle büyük tesislerin yerleştirileceği arazi bulunmadığının herkes tarafından bilinmesine rağmen yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

“Okulların yanı başı, şehir merkezleri casino dolacak” söylemlerinin gerçeği yansıtmadığı bilinmesine rağmen korku sarılmaya çalışılmasına tepki gösteren Ayhan Sarıçiçek, ileri sürülenin aksine mevcut yasa ve rekabet koşulları göz önünde bulundurulduğunda bir anda 30 üzeri casinonun açılacağı söylemlerinin gerçeği yansıtmadığının suçlamayı yapanlar tarafından da çok iyi bilindiğini kaydetti.





“Kara Para aklama suçlamalarının altı boş”

Yasanın değiştirilmiş haliyle kara para aklama ihtimallerini ortadan kaldırdığını ifade eden Ayhan Sarıçiçek, casinolara girip çıkan paranın vergilendiğine dikkat çekerek, sektörün sadece bu sebepten dolayı bile kara para aklamadan uzak olduğunu belirtti.

Ülkede kara paranın hangi sektörlerde aklandığıyla ilgili somut iddiaların yer aldığını haberlerin sık okunmaya başlandığını anımsatan Sarıçiçek, somut içerikli hiçbir söylemde casinoların para akladığının görülmediğini de ekledi.



Güneydeki casinolara ilgi artıyor

Güney Kıbrıs’ta casino sektörüne büyük önem verildiği ve mecliste temsil edilen tüm partilerin casino sektörünün nasıl kalkındırılacağını tartıştığı günlerde Cumhuriyet Meclisi’nde ise sektörün nasıl kötüleneceği yarışına girilmesini üzüntüyle izlediklerinin altını çizen Casino İşletmecileri Birliği Asbaşkanı Ayhan Sarıçiçek, Rum hükümetinin desteklediği casino sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ve polis baskınlarından çekinen sayıları her gün artan oranda Kıbrıslı Türkün de güneydeki casinolara gittiğini bildiklerini kaydetti.