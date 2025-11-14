6 Şubat depremi sonrası yıkım kararı verilen Lefke Gazi Lisesi adeta kaderine terk edildi. Öğrencilerin prefabrik sınıflarda eğitim gördüğü lisede, girişim başlatılması için Anıtlar Yüksek Kurulu’nun adım atması bekliyor. Çünkü yıkım kararı alınan okul “eski eser” ilan edildi. Bu yüzden top tamamen Anıtlar Yüksek Kurulu’nda.

Lefke Gazi Lisesi’nde hem öğrenci hem de öğretmen olarak görev yapan veliler, okul binalarının yıkılmaya yakın olduğunu belirterek ciddi güvenlik endişesi taşıyor.

Önceki gün yaşanan iki deprem, bu kaygıları artırırken, okuldaki öğretmenler ve veliler, tehlikeli ortamda ders yapılmasına onay vermediklerini belirterek, diğer velileri de okula çocuklarını getirmemeye ve ders bırakma eylemine destek olmaya çağırdı.

Lefke Gazi Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Ediz Tunçel, okulun binasıyla ilgili hükümete çağrı yaparak, öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliğinin ve çağdaş şartlarda eğitim hakkının sağlanması için gereken adımların atılmasını istedi.

Tunçel yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023’te meydana gelen deprem felaketinden sonra ülkedeki okullar dahil, bütün kamu binalarının depreme dayanıklılık testinden geçirildiğini hatırlatarak, Lefke Gazi Lisesi’nin durumunun en kötü birkaç okul arasında çıktığını kaydetti.

Tunçel, söz konusu binaların acilen boşaltıldığını, öğrencilerin ve öğretmenlerin can güvenliğini sağlamak için acilen prefabrik sınıflar hazırlandığını belirtti. Konuyla ilgili çalışma yapan inşaat mühendislerinin tespitine göre binaların tüm kolonlarında göçme, tüm kirişlerinde de ileri derecede hasar (göçme öncesi) tehlikesi oluştuğunu ifade eden Ediz Tunçel, şöyle devam etti:

“En az yüzde 85-89 arası güçlendirme çalışması gerektiren söz konusu binaların güçlendirme çalışmalarının efektif olmaması ve kısa süre sonra yıkımlarının yine gündeme geleceği gerekçesiyle tüm çürük binaların acilen yıkılıp, yerlerine modern, daha çağdaş binalar yapılması kararlaştırılmıştır.”

Bazı sivil toplum örgütlerinin yıkım kararına karşı Anıtlar Yüksek Kurulu’na başvurduğunu ifade eden Tunçel, Kurulun, binaları “listeli yapı” statüsüyle koruma altına aldığını belirtti. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun kararını, “ısmarlama” olarak nitelendiren Tunçel, çocuklara, öğretmenlere, velilere karşı sorumsuzluk yapıldığını savundu. Ediz Tunçel, Lefke Belediyesi’nin de, tehlikeli binalarla ilgili yasayı çalıştırmadığını kaydetti.

Önceki gün Baf sahilinde, Lefke’den yaklaşık olarak 60 kilometre uzakta, biri 5,5 öteki ise 5,7 şiddetinde iki deprem olduğunu hatırlatan Tunçel, öğrencilerin depreme prefabrik sınıflarda, birkaç öğretmenin ise bir gerekçeyle girdikleri çürük binalarda yakalandığını belirtti. Söz konusu çürük binaların depremde çatırdadığını kaydeden Tunçel, “Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve velilerimiz tarifsiz bir korku yaşamıştır. Eğer söz konusu depremin etkisi bir saniye değil, aynı şiddette birkaç saniye sürseydi, bugün katledilen öğretmenlerimizin ve çocuklarımızın arkasından gözyaşı döküyor olacaktık.” dedi.

“Anıtlar Yüksek Kurulu’nun, Milli Eğitim Bakanlığı’nın defaten yaptığı başvuruları da geri çevirdiğini” kaydeden Tunçel, “Böylesine ölümcül bir konu daha fazla bekletilmeye gelmez; sorumluluğu olup da bu sorumluluğunu yerine getirmeyen herkes yaşanan ve yaşanacak kötülüklerden doğrudan sorumludur.” ifadelerini kullandı.