Gazimağusa sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden 43 yaşındaki Mustafa Güleç bugün hayatını kaybetti.
Mustafa Güleç'in genç yaşta vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Güleç'in cenazesi 23 Nisan 2023 Pazar günü (yarın) Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı'na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.