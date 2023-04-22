Gazimağusa sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa'nın sevilen isimlerinden 43 yaşındaki Mustafa Güleç bugün hayatını kaybetti.

Mustafa Güleç'in genç yaşta vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Güleç'in cenazesi 23 Nisan 2023 Pazar günü (yarın) Lala Mustafa Paşa Cami'nde kılınacak öğle namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı'na defnedilecek.