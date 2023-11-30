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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllardır Yakın Doğu Üniversitesi’nde koruma müdürü olarak görev yapan, Lefkoşa’nın sevilen siması Turgay Mayın dün vefat etti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan Turgay Mayın’ın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Mayın’ın cenazesi bugün Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak olan ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’na defnedilecek.
 
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