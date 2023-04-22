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Polis teşkilatı yasta

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Polis teşkilatı yasta
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Aslen İnönülü olan ancak bir süreden beridir İzmir'de yaşamını süğrdüren Süha Ünuğur vefat etti.
Emekli polis olan Süha Ünuğur'un vefatı ailesi ve polis arakadaşlarını üzüntüye boğdu.
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