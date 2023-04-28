Karaoğlan sevenlerini üzdü

Aslen Lefkoşalı olan ve Girne’de yaşamını sürdüren Öcal Karaoğlan dün hayata gözlerini yumdu.
Karaoğlan’ın vefatı başta ailesi ve sevenlerini yasa boğuldu.
Öcal Karaoğlan, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
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