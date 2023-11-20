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Karacadal ailesi yasta

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Karacadal ailesi yasta
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Mesarya bölgesi köylerinden Yıldırım arka arkaya yaşanan ölümlerle sarsılıyor.
Geçtiğimiz gün vefat eden Mehmet Gürbıyık’ın ardından bu sabah da Nermin Karacadal vefat etti.
Karacadal ailesinin sevilen simasının vefatı başta ailesi olmak üzere köyde üzüntüyle karşılandı.
Nermin Karacadal’ın cenazesi bugün Yıldırım Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yıldırım Kabristanlığı’na defnedildi.
 
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