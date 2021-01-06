banner583
banner590
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
GG hentbol faaliyetlerini durdurdu
1 0
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
Doğacı Offroadçuların doğada adrenalinli gün
20 0
 
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
Alkollü sürücü önünde duran araca çaptı
243 0
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
Yılbaşı gecesi gelenek değişmedi
22 0
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
Hentbol U18’lerde play-off eşleşmeleri belirlendi
19 0
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
Zirvenin yeni sahibi Beşiktaş
18 0
Galatasaray evinde puan kaybetti
Galatasaray evinde puan kaybetti
25 0
banner529
banner570

İngiltere'den bir üzücü ölüm haberi daha

banner476

İngiltere'den bir üzücü ölüm haberi daha

Ülkemiz ve dünyada etkisini her geçen gün artıran covid-19 salgını İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızdan can almaya devam ediyor.
İngiltere'de virüsün mutasyona uğraması nedeniyle daha fazla bulaşıcı olmasından dolayı günlük vaka sayısının 50 binleri geçmesi nedeniyle Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız arasında da bulaş ve ölüm sayısı artmaya başladı.
Ülkemizin tanınmış doktorlarından ve milletvekili Sıla Usar'ın dayısı ve ayni zamanda gazetemiz köşe yazarlarından eski bürokrat Adnan Işıman'ın kızkardeşinin eşi olan Ümit Özatınç bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 
Ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir kişi olan Özatınç'ın vefatı derin bir üzüntüyle karşılandı.

banner342
Etiketler; #Kıbrıslı Türk #İngiltere #COVİD-19
banner593
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.