İngiltere'den bir üzücü ölüm haberi daha

Ülkemiz ve dünyada etkisini her geçen gün artıran covid-19 salgını İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk vatandaşlarımızdan can almaya devam ediyor.

İngiltere'de virüsün mutasyona uğraması nedeniyle daha fazla bulaşıcı olmasından dolayı günlük vaka sayısının 50 binleri geçmesi nedeniyle Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız arasında da bulaş ve ölüm sayısı artmaya başladı.

Ülkemizin tanınmış doktorlarından ve milletvekili Sıla Usar'ın dayısı ve ayni zamanda gazetemiz köşe yazarlarından eski bürokrat Adnan Işıman'ın kızkardeşinin eşi olan Ümit Özatınç bugün Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailesi ve çevresi tarafından sevilen bir kişi olan Özatınç'ın vefatı derin bir üzüntüyle karşılandı.