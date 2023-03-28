Gönyeli, Peral ablasına ağlıyor

Gönyeli sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli'nin sevilen, sayılan çınarlarından Peral Kanlı vefat etti.
Gönyeli Spor Kulübü eski futbolcusu ve teknik direktörlerimizden Ali Kanlı'nın annesi olan Peral Kanlı, yarın kılınacak öğle namazına müteakip Gönyeli Kabristanlığı'na defnedilecek.
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