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Gönyeli, İbrahim Doğan abisine ağlıyor

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Gönyeli, İbrahim Doğan abisine ağlıyor
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Gönyeli sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gönyeli'nin büyük ailelerinden Nazlı ailesinin sevilen siması, Yıldıray lakaplı İbrahim Doğan Nazlı bugün vefat etti.
Nazlı'nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
İbrahim Doğan Nazlı'nın cenazesi yarın Gönyeli Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Gönyeli Mezarlığı'nda defnedilecek. 
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