Gökaydın ailesinin acı günü

Değirmenlik bölgesi sevilen sayılan bir kişiliğini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Uzun yıllar Değirmenlik'te, sonrasında Cihangir'de ikamet eden Ayhan Gökaydın bugün hayatını kaybetti.
Gökaydın'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Cihangir Kabristanlığı'na defnedilecek.
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