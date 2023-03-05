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Gayretköy Yusuf abisine ağlıyor

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Gayretköy Yusuf abisine ağlıyor
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Aslen Bitlis doğumlu olup uzun yıllardır Güzelyurt'a bağlı Gayretköy'de ikamet eden Yusuf Bölüm bugün hayatını kaybetti.
Bölüm yarın öğle namazı sonrasında Güzelyurt Fatih camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Yuvacık Mezarlığına defnedilecek
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