Gayretköy Yusuf abisine ağlıyor

Aslen Bitlis doğumlu olup uzun yıllardır Güzelyurt'a bağlı Gayretköy'de ikamet eden Yusuf Bölüm bugün hayatını kaybetti.
Bölüm yarın öğle namazı sonrasında Güzelyurt Fatih camisinde kılınacak cenaze namazından sonra Yuvacık Mezarlığına defnedilecek
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