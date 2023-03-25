Batmaz sevenlerini üzdü

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Serdarlı sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen sevilen simalarından Oya Taşkıner Batmaz bugün vefat etti.
Batmaz’ın cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Serdarlı Kabristanlığı’na defnedilecek.
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