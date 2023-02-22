Aypolat sevenlerini üzdü

Güzelyurt sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Lefkeli olan ve uzun bir süreden beridir Güzelyurt’ta yaşayan Aypolat ailesinin çınarı Güner Aypolat dün hayata gözlerini yumdu.
Günet Aypolat, bugün Güzelyurt Fatih Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip Lefke Kabristanlığı’nda defnedildi.
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