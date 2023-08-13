Arnavut ailesi yasta

Dikmen bölgesinin gelişen köylerinden Boğazköy sevilen bir simasını genç yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Lefkoşa bölgesinde sevilen ve sayılan simalardan biri olan Galip Arnavut bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Arnavut'un senazesi 13 Ağustos, Pazar (BUGÜN) gün İsmail Safa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip, cenaze namazı sonrasında (12:50) Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.