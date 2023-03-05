44 yaşında hayatını kaybetti

Çatalköy’de önceki gün evinde geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden 44 yaşındaki Hüseyin Soybaflı’nın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapıldı.

Polis bültenine göre, otopside ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alınan Soybaflı’nın ölüm nedeni yapılacak ileri tetkiklerle belirlenecek.

Soybaflı bugün Çatalköy Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Çastalköy Mezarlığı'na defnedildi.

