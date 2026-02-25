Rum Doğalgaz Altyapıları Şirketi ETİFA'nın, yeni bir üstlenici için ihaleye çıkmasından önce, Vasiliko'daki doğalgaz terminalinin tamamlanmasına yönelik yapı çalışmaları için yeni planlamalar yapması gerektiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, elde ettiği bilgilere dayanarak, Rum Devlet Doğalgaz İşletmesi (DEFA) ile ETİFA'nın yaptığı istişareler sonucu önümüzdeki dönemde bu yönde ilerleyeceklerini; ancak devlet şirketi tarafından seçilen proje yöneticisi “Technip”in, yeni üstlenicinin tamamlanmamış projeye güvenilir ve başarılı bir şekilde devam etmesi için küçük bir tasarımın yeterli olmadığını düşündüğünü yazdı.

Gazete, aynı bilgilere göre “Technip” şirketinin, çalışmalara yeniden başlamadan önce projenin kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanmasını talep ettiğini ve terminalin kapsamlı bir şekilde yeniden tasarlanmasının zaman alacağını ve çok para gerektireceğini kaydetti.

ETİFA'nın, Değişiklikler ve Talepler Merkezi Komitesi'nin onayını alarak bu parayı temin etmesinin zor olacağını belirten gazete, yeni ihale şartlarının, üstlenicinin iskele ve kara altyapısının tamamlanmadan önce daha zorlu bir tasarım yapmasını gerektireceğini yazdı.

Gazete, Çinli CPP şirketi tarafından tedarik edilen ve kullanılmamış malzemelerle ekipmanın uygunluğunun değerlendirilmesi de dahil, birçok açıdan yeni bir tasarım yapılmadıkça projenin ilerlemesinin mümkün olmadığını yazdı.

Haberde, bu unsurların, Rum Enerji Bakanı Mihalis Damianos’un Meclis Enerji Komitesi'nin son oturumunda terminalin tamamlanmasına yönelik somut takvim hakkında konuşmaktan kaçınmasını açıkladığı ifade edildi.

Gazete, henüz birçok şey askıda gibi görünse de, Hükümetin, proje ne kadar uzun sürerse sürsün tamamlanmasına karar verdiğini, ancak bu aşamada işin tamamlanma maliyeti hakkında hiçbir şey söylenemeyeceğini kaydetti.

Haberde, ihalelerin yazdan önce duyurulmasının beklenmediği; sunum, değerlendirme ve ihale sürecinin güvenilir bir şekilde tahmin edilemediği ve projelerin, başlangıç ​​tarihinden itibaren yaklaşık 30 ay süreceğinin tahmin edildiği belirtildi.

-Promitheas gemisi

Gazete devamla, Avrupa Komisyonu’nun hala “Promitheas” yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesi (FSRU) gemisinin yabancı bir doğalgaz terminalinde kâr amacına yönelik işletilmesi için kiralanmasını kabul etmediğini, çünkü AB'nin, Avrupa fonlarının geminin başka bir ülke yararına kiralanması için değil, yüzer depolama ve yeniden gazlaştırma ünitesine dönüştürülmesi, Güney Kıbrıs'ın elektrik ihtiyacının karşılanması için verildiğini savunduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın, geminin yaklaşık iki yıl boş yere beklememesi için Komisyon'un onayını almaya çalıştığını kaydeden gazete, bu durumun, Güney Kıbrıs için önemli bir maliyete yol açacağına işaret etti.

Haberde, geminin Norveçli “Wilhelmsen” şirketinin yönetimi altında Malezya'daki “Kuala Linggi Üssü”nde demirli olduğu kaydedildi.