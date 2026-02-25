Güney Kıbrıs’ta özellikle Larnaka bölgesinde görülen şap hastalığı ve alınan tedbirlerle ilgili haberler Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, şap hastalığı nedeniyle hayvanların aşılanması konusunu gündeme taşırken, bu konunun dün gerçekleştirilen Rum Meclisi Tarım Komitesi toplanısında ele alındığını yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin aşı talebinde bulunduğu, ancak aşıları kullanıp kullanmayacağına karar vermemesinin tepkilere neden olduğunu belirtti.

Habere göre, aşılama konusundaki kararın, Avrupalı uzmanların incelemeleri ardından bugün alınması bekleniyor.

-İki toplumlu Sağlık Komitesi

Öte yandan Politis gazetesine göre, İki Toplumlu Sağlık Komitesi Eş Başkanı Leonida Filaktu yaptığı açıklamada, ilgili makamların ilk andan itibaren konu hakkında bilgilendirildiğini ifade etti.

Aşı temin edilmesine yönelik toplantılar ve kararlara rağmen kendisinin, Tarım Bakanlığı himayesindeki herhangi bir toplantıya çağrılmadığını ifade eden Filaktu, bunun koordinasyon açısından soru işaretlerine de neden olduğunu söyledi.

Filatu gazeteye yaptığı açıklamada, geçtiğimiz Aralık ayındaki bilgilendirmenin ardından İki Toplumlu Komitenin toplantılarının devam ettiğini ve Avrupa Birliği'nden gelecek 500 bin aşının KKTC’ye verilmesine karar verildiğini söyledi.

Filaktu, geçtiğimiz pazartesi günü yapılan toplantı sırasında Rum Yönetimi’nden 20 bin aşıyı iade etmesinin istendiğini belirtti.

Filaktu, 500 bin aşıdan, Kıbrıs Rum tarafı olarak kendilerine 20 bin aşının verilmesinin istendiğini, 10 binin bugün, diğer 10 binin ise gelecek hafta verileceğini söyledi.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, Avrupa Komisyonu tarafından KKTC’ye gönderilen 500 bin aşı rezervinden, bugün 10 bin aşının Kıbrıs Türk tarafınca, Rum Yönetimine verilmesinin beklendiğini yazdı.

Habere göre, gelecek hafta da 10 bin aşının daha verilmesi bekleniyor.

Gazete aşıların kullanımına ilişkin kararın ise dün adaya gelen ve Cuma gününe kalacak EUVET grubu uzmanları tarafından verileceğini de yazdı.