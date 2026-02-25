Rum radyosu, Rum Veterinerler Dairesi yetkilisi Sotira Yeorgiadu Brüksel’den Güney Kıbrıs’a giden uzman veterinerlerle dün akşam tamamlanan istişareleri sonucunda aşılama yapmaya karar verdiklerini açıkladı.

Larnaka’daki “Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi”nde basın toplantısı düzenleyen Yeorgiadu, virüs sterotipinin Ada’nın her iki yanında da aynı olduğunu söyledi. Yeorgiadu aşılamaya, 3 kilometre çapındaki denetim alanı içerisinde, bugün KKTC’den Güney Kıbrıs’a ulaşmasını bekledikleri 10 bin dozla başlanacağını açıkladı. Avrupa Komisyonu’na sipariş edilen 529 bin doz aşının da önümüzdeki günlerde Güney Kıbrıs’a ulaşacağını ekledi. Yeorgiadu önlemler çerçevesinde dün 263 sığırın itlaf edildiğini, toplamda 13 binden fazla hayvanın itlaf edileceğini açıkladı.