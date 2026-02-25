Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Brüksel’de “Parlamentolar Haftası” çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’nda (AP) yaptığı konuşmada Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline atıfta bulunarak Türkiye’nin Kıbrıs’ta 52 yıldır işgalci olduğu iddiasında bulundu.

Dimitriu önceki gün Brüksel’de “Parlamentolar Haftası” toplantılarının açılışını gerçekleştirdi ve AP’da yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ın işgalin ne anlama geldiğini bildiğini” söyledi.

Konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’ya işgaline değinen Dimtiru, “insan hakları ihlalinin ne demek olduğunu çok iyi bilen bir ülkenin vatandaşı olduğunu” belirterek, Ukrayna’ya desteklerinin süreceğini vurguladı.