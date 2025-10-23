Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim sürecinde yaşadığı unutulmaz bir anıyı anlattı.

Erhürman’ın paylaşımı şöyle:

“Seçim sürecinde unutamayacağım anılardan biri de Türkiye'den gelen ve benimle ilk kez görüşen (sanırım benimle ilgili bazı ön yargılara sahip) bir gazeteci arkadaşımızla yaptığım söyleşiydi.

Söyleşinin bir noktasında sorulan soru üzerine, şu anda hasta yatağında olan babacığımın çok küçük yaşta başlayıp çok uzun süre mücahitlik yaptığını söylediğimde bunu çok önemsediğini ve hemen özel olarak not aldığını fark ettim.

O kadar önemsemişti ki, bir ek yapmak zorunda kaldım. Yaptığım ek aşağı yukarı şöyleydi: "Lütfen yanlış anlama olmasın. Bu benim babama özel bir durum değil. O nesildeki herkesin durumu aynıdır. Daha 18'e gelmeden silah tuttular, hepsi yıllarca mücahitlik yaptılar"...

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda verdiği varoluş mücadelesini ve bu halkın bu adada hep var olduğunu, bundan sonra da hep var olacağını, doğru yöntemlerle bütün dünyaya yeniden anlatacağız bu dönemde.

Ama seçim döneminde söylediğim gibi, benim için daha önemlisi şu: Tam da o neslin sorduğu, "Biz bu topraklarda bu mücadeleyi çocuklarımız, torunlarımız bunları yaşasın diye mi verdik?" sorusu var ya hani!

İşte o soru sorulmaz olsun, çocuklarımıza, torunlarımıza insan onuruna yaraşır bir hayat sürecekleri bir ülke bırakabilelim diye gece gündüz demeden çalışacağız hep birlikte”