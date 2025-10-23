Cumhurbaşkanlığı seçiminin çok büyük bir hezimetle sonuçlanmasının ardından parti için gerilimin başladığı Ulusal Birlik Partisi’nde (UBP) kriz büyüyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yaşanan büyük yenilginin ardından hükümet cephesinde sular ısındı. DP ve YDP Başkanları “Erken seçim kararını desteklemeye hazırız” mesajı verirken, UBP içinden bazı milletvekilleri olağanüstü kurultay çağrısı yaptı. Hasan Taçoy, Resmiye Canaltay ve İzlem Gürçağ, UBP’nin halkın mesajını anlaması gerektiğini açıkladı. Canaltay ve Gürçağ, kurultayın kaçınılmaz olduğunu ifade ederken, bazı bakanların yakın çevrelerine, “Hükümetin istifası kaçınılmaz” değerlendirmesi yaptığı öğrenildi. Öte yandan UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel’in hükümetin devamından yana olduğu ve süreci köklü değişikliklerle geçirmeyi planladığı öğrenildi.

Tufan Erhürman ezici bir farkla Cumhurbaşkanı seçilirken, Başbakan Ünal Üstel’in “gereken dersleri çıkaracağız” sözlerinin ardından “operasyon tuşuna bastığı” iddia edildi. Başbakanlığa yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Üstel’in en yakınındaki bazı isimleri uzaklaştırdığı konuşuluyor. Başbakan’ın şoförü Necati Çoban ile UBP Girne Kadın Kolları Başkanı Fatoş Ünal’a, “Ortalarda görünmeyin, uzaklaşın” talimatı verildiği öne sürülüyor. Kulislerde, bu hamlenin sadece başlangıç olduğu konuşuluyor. Aynı kaynaklar, önümüzdeki günlerde bazı müdür ve müsteşarların görevden alınacağını hatta bakanlar kurulu revizyonun gündemde olduğunu iddia ediyor.