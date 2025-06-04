Ombudsmanlıktan verilen bilgiye göre, burada yaptığı konuşmada KKTC’nin maruz kaldığı haksız izolasyonlara dikkat çeken Varol, yarım asra yakın süredir siyasi, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda çeşitli ambargolara ve kısıtlamalara maruz kalmasının halkın temel hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde ihlal ettiğini ifade etti.

Kıbrıs meselesinin tarihsel arka planını ayrıntılı şekilde aktaran Varol, 1963 yılında başlayan Kıbrıs Türk halkına yönelik saldırıların, 1974 yılına kadar sürdüğünü ve Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak barışı tesis ettiğini vurguladı.

2004 yılında yapılan Annan Planı referandumunda Kıbrıs Türk halkının yüzde 65 oranında “evet” demesine rağmen, uluslararası toplumun verdiği sözleri tutmadığını belirten Varol, “Kıbrıs Rum tarafı tüm uzlaşmaz tutumuna rağmen AB’ye tam üye yapılırken, Kıbrıs Türk halkı hâlâ uluslararası toplumdan dışlanmaktadır” dedi.

Varol, konuşmasında Crans-Montana ve 2021 Cenevre görüşmelerine de değinerek, 2025 yılında Cenevre’de düzenlenen gayri resmî toplantıda sunulan “Kıbrıs İşbirliği Konseyi” önerisinin, Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kaldığını ifade etti.

“İzolasyonlar sadece siyasi değil, aynı zamanda ciddi bir insan hakkı ihlalidir” diyen İlkan Varol, Kıbrıslı Türklerin spor, kültür, eğitim, sağlık ve ticaret gibi en temel alanlarda dahi uluslararası topluma erişiminin engellendiğini söyledi.

Son olarak tüm uluslararası kuruluşlara çağrıda bulunan Varol, “İnsan haklarının evrenselliğini savunan her kuruluşu, bu haksız izolasyonlara karşı tavır almaya ve Kıbrıs Türk halkının barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesine destek vermeye davet ediyorum” ifadelerini kullandı.