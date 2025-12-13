Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, dün, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ile görüştü.

Sandu, Rum Hristodulidis tarafından başkanlık sarayında resmi törenle karşılandı.

Hristodulidis, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu’nun ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdi.

Bu ziyaretin; Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığını almasından hemen önce Avrupa Birliği ve Güney Kıbrıs için "kritik bir dönemde" gerçekleştirildiğine dikkati çeken Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Moldova’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine de mutlak destek verdiğini ifade etti.

Hristodulidis ayrıca Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığı sırasında da Moldova’nın AB katılım sürecinde ilerleme sağlanması için her türlü çabayı sarf edeceği taahhüdünde bulundu.

Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ise, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığının başarılı olacağına dair güvenini dile getirdi ve ülkesinin, bu dönemde yüksek beklentilere sahip olduğunu ifade etti.

Maia Sandu, “Kıbrıs’ın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve BM kararları çerçevesinde ve aynı zamanda AB çerçevesinde çözümü desteklediklerini” söyledi.

Öte yandan Sandu, Hristodulidis ile Yeşil Hat’ta gitti, varillerin arkasından KKTC’ye baktı. Moldova Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs sorunuyla ilgili sorulan bir soruya cevaben, Moldova'nın da benzer bir sorunla karşı karşıya olduğunu belirtti ve şöyle devam etti:

“Vatanınızın bölünmesinin ne anlama geldiğini, bunun ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Bunun yaşanması çok üzücü. İnsanlar kendi ülkelerinde birlikte yaşamalı…”