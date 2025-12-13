Haravgi ve diğer gazeteler, bir Moldova Cumhurbaşkanı’nın 22 yıl aradan sonra Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini belirtirken, Hristodulidis’in görüşmede yaptığı açıklamada ise Sandu’nun Güney Kıbrıs ziyaretini “tarihi” olarak nitelendirdiğini yazdılar.

Habere göre Hristodulidis, Güney Kıbrıs’ın, Moldova’nın AB üyeliğine istikrarlı destek verdiğini de vurguladı. Sandu ise konuşmasında, Güney Kıbrıs’a destekleri için teşekkürlerini dile getirirken iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi fırsatından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sandu ayrıca, AB üyeliğinin ülkesi için ulusal bir öncelik olduğunu, Güney Kıbrıs’ın AB dönem başkanlığından büyük beklentileri bulunduğunu sözlerine ekledi. Haberde, Hristodulidis ve Sandu’nun, iki ülke arasında geniş işbirliği alanları bulunduğu konusunda uzlaştıkları da vurgulandı.