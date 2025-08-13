Kıbrıs Vakıflar İdaresi İyilik Gönüllüleri Ekibi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar’ı ziyaret etti. Görüşmede, yaşlı bireylerin hayatına dokunmayı hedefleyen yeni bir sosyal sorumluluk projesi ele alındı. Yaşlılara yönelik planlanan proje hakkında bilgi veren gönüllüler, toplumun kıymetli bir kesimini oluşturan yaşlılara yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti.

Projenin, yaşlıların hem sosyal yaşamlarına katkı sağlamayı hem de ihtiyaç duydukları desteği sunmayı amaçladığı ifade edildi. Ziyaret, proje kapsamında atılacak adımların değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte yapılabilecek iş birliklerinin ele alınmasıyla sona erdi.