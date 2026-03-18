Kıbrıs Vakıflar İdaresi (EVKAF), ramazan ayı kapsamında diplomatik temsilcilere yönelik geleneksel iftar programı düzenledi.

Kültürler arası diyalog ve iş birliğini güçlendirmek amacıyla üç yıldır düzenlenen iftar programında, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Khassim Diagne’nin yanı sıra, Güney Kıbrıs’ta görev yapan büyükelçiler, dini liderler ve farklı ülkelerden davetliler bir araya geldi.

Program, Din İşleri Başkanı Hakan Moral’ın ezan okuması ve dua etmesiyle başladı.

EVKAF Müdürü Mustafa Tümer ise programda yaptığı konuşmada, ramazan ayının paylaşma ve hoşgörü değerlerine dikkat çekerek, bu tür buluşmaların uluslararası ilişkilerde diyalog ve iş birliğine katkı sağladığını dile getirdi.

Program, katılımcılara Kıbrıs’a özgü hediyeliklerin takdim edilmesiyle sona erdi.