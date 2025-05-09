İtalya'da düzenlenen Avrupa Kupası 2026 ön eleme turnuvasında birinci olarak büyük bir başarıya imza atan Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, ana sponsoru Kıbrıs Vakıflar İdaresi tarafından onurlandırıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin genel merkez binasında gerçekleşen ziyarette, Genel Müdür Prof. Dr. Mustafa Tümer, takımın uluslararası arenada elde ettiği başarı ile gurur duyduğunu belirtti. Tümer, "Sizler, toplumda ilham verici bir örnek oluşturuyorsunuz. Ülkemizin tanıtımında sağladığınız katkı, herkes için büyük bir değer taşıyor," dedi. Tümer, takımın başarısının yalnızca spor alanında değil, aynı zamanda toplumsal bilinç ve motivasyon açısından da önemli bir etki yarattığını vurguladı. "Spor, engelleri aşma gücüne sahiptir ve sizler bu gücü en iyi şekilde temsil ediyorsunuz," diyerek, sporun toplumsal faydasını ön plana çıkardı.

Elde edilen bu büyük başarı sonucunda, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Euro Cup 3'e katılma hakkı kazandı. Ayrıca, takım kaptanı Murat Ekşi, turnuvada gösterdiği üstün performansla en iyi ilk 5 oyuncu arasına girmeyi başardı. Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, bu başarılarıyla sadece kendi branşlarında değil, tüm ülke genelinde ilham kaynağı olmaya devam ediyor. Elde ettikleri başarılar, engellilik konusundaki farkındalığı artırmakta ve sporun birleştirici gücünü göstermektedir.