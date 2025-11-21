Avukat Aslı Murat, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü vesilesiyle yaptığı sosyal medya paylaşımında, Kıbrıs’ın kuzeyinde çocukların karşı karşıya bırakıldığı yapısal sorunlara dikkat çekerek devlet kurumlarını göreve çağırdı.

Aslı Murat, çocukların maruz kaldığı başlıca sorunları cinsel istismara uğrayan çocukların adalete erişim sürecinde tekrarlayan travmalar, güvensiz ve niteliksiz eğitim ortamları, yoksulluk ve sağlıklı gıdaya erişim zorlukları, yetersiz sosyal hizmet mekanizmaları ve suça sürüklenen çocukların rehabilite edilmek yerine kriminalize edilmesi olarak sıraladı.

Murat, son yıllarda ortaya çıkan verilerin tabloyu ağırlaştırdığını belirtti:

· Son 10 yılda çocuk istismarı %900 arttı,

· Son 5 yılda suça sürüklenen çocuk sayısı %170 yükseldi,

· Artan yoksulluğun çocukların beslenme ve barınma hakkını ciddi şekilde tehdit ettiği ifade edildi.

Tüm bu sorunların “tesadüf değil, devletin yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sonucu” olduğunu kaydeden Murat, çözüm için atılması gereken adımları sıraladı:

· Çocuk İzlem Merkezi (ÇİM) Yasası’nın derhal yürürlüğe girmesi,

· Polis, savcılık ve mahkemelerin çocuk dostu yapıya kavuşturulması,

· Yargı süreçlerinde çocukların ikinci kez travmatize edilmesinin önlenmesi,

· Suça sürüklenen çocuklara adli yardım sisteminin kurulması,

· Sosyal hizmetlerin kapasitesinin güçlendirilmesi,

· Okullarda ve toplumda çocukları şiddet ve istismardan koruyacak bağımsız mekanizmaların oluşturulması.