Uzman Klinik Psikolog Nilgün Tekyaprak, Cengiz Topel Hastanesi’nde poliklinik yapmaya başladı.

Tekyaprak haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Perşembe) hizmet verecek.

Ülkemizin başarılı Uzman Klinik Psikologlarından olan Nilgün Tekyaprak’ın Cengiz Topel Hastanesi’nde göreve başlaması, bölge halkında büyük

memnuniyet yarattı.

Ruh sağlığı alanında deneyimi ve uzmanlığıyla dikkat çeken Tekyaprak, bireysel danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra çeşitli psikolojik değerlendirme ve terapi süreçlerinde de hastalara destek olacak.

Yeni dönemde Cengiz Topel Hastanesi’nde psikolojik destek almak isteyen vatandaşlar, belirlenen günlerde randevu alarak Uzman Klinik Psikolog Nilgün Tekyaprak’tan hizmet alabilecek.