İngiliz Üsleri Polisi, deniz güvenliğini artırmak ve operasyonel hazırlığını güçlendirmek amacıyla Limasol’a bağlı “Episkopi” (Yalova) Körfezi'nde Deniz Polis Birimi'ne bağlı yeni bir uydu istasyonunu hizmete açtı.

Fileleftheros gazetesi, yeni istasyonun bölgedeki polis varlığını güçlendireceğini, olaylara müdahale süresini kısaltacağını ve denizde yaşanan vakalara daha hızlı ve etkili şekilde müdahale edilmesini sağlayacağını yazdı.

Gazete, istasyonun ilk etapta, haziran-eylül ayları arasında hafta sonları faaliyet göstereceğini ve ekiplerin güvenlik devriyeleri, arama-kurtarma operasyonları, acil durum müdahaleleri ve denizlerde, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına yönelik görevlerini sürdüreceğini kaydetti.

Haberde, İngiliz Üsleri Polisi’nin, yeni istasyonun kalıcı bir operasyon merkezi olarak inşa edildiğini ve uzun vadede deniz güvenliğinin güçlendirilmesi ile kıyı bölgelerini kullananların güvenliğinin artırılmasının amaçlandığını açıkladığı ifade edildi.