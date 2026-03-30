Cumhuriyet Meclisi’nde hükümet yetkilileri ile sendika başkanlarının katılımıyla oluşturulan kriz masasında anlaşma olmadı.

Sendika başkanları yaptığı açıklamada ise "Hükümet düşene kadar eylemve greve devam" ifadelerine yer verildi.

Meclis Genel Kurulu ise toplandı.

Öte yandan sendikalar adına KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş imzalı Ortak Basın Açıklaması yayınlandı. Açıklama şöyle:



"GENEL GREVE DEVAM!



UBP-DP-YDP hükümetinin dayattığı HP ile ilgili yasa tasarısına karşı mücadelemiz devam etmektedir.



Bu bağlamda alınan karar doğrultusunda 31 Mart Salı itibarıyla genel greve devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bugün sendikalarımızın üyeleri ile birlikte ortaya koyduğu irade karşısında orantısız şiddet kullanmayı seçen Hükümet, vatandaş nezdinde bir kez daha itibarını yitirmiştir.

Yarın itibarı ile haklarımıza sahip çıkmak adına bir kez daha Meclis önünde olacağız. Tüm emekçileri bu mücadeleye katılmaya davet ediyoruz.

Yarın 9’de aynı çemberlerde buluşup, Meclis’e birlikte yürüyeceğiz.

Mücadelemiz bitmedi,

Direne direne kazanacağız."



