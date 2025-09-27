Karolina Olsson, 29 Ekim 1861’de İsveç’in Baltık Denizi’ndeki Oknö Adası’nda dünyaya geldi. Dört erkek kardeşiyle sıradan bir çocukluk geçiren Karolina, annesine ev işlerinde yardım ediyor, balıkçı olan babası ise çoğu zaman denizde bulunuyordu. Eğitim almak isteyen Karolina, uzun uğraşlar sonunda ailesini ikna ederek okula başladı.

1876 yılının Şubat ayında okuldan eve dönerken buzda kayıp kafasını çarpan genç kız, o günden sonra baş ağrıları ve şiddetli diş ağrıları çekti. Birkaç gün sonra yatağına giren Karolina, bir daha uyanmadı.

UYUYAN GÜZEL OLARAK ANILDI

Ailesi günlerce Karolina’yı uyandırmaya çalıştı. Nefes alıyordu ama hiçbir şekilde tepki vermiyordu. Haftalar ayları, aylar yılları kovaladı. Oknö halkı kısa sürede bu gizemli durumu öğrendi ve Karolina “Uyuyan Güzel” olarak anılmaya başladı. Anakaradan getirilen doktorlar da bir teşhis koyamadı. Bir sağlık görevlisi onun komada olduğunu belirtti ancak tedavi yöntemi bulunamadı.

Karolina’nın annesi her gün kızına banyo yaptırdı, saçlarını taradı ve onu süt ile şekerli suyla besledi. Yıllar boyunca Karolina, hiç konuşmadı ve hiç tepki vermedi. Ada sakinleri onu görmek için eve geldiğinde dahi genç kız derin uykusunu sürdürdü.

32 YIL SONRA GÖZLERİNİ AÇTI

1904’te annesini kaybeden Karolina’ya bu kez babası ve hizmetçiler baktı. 1907’de kardeşinin ölüm haberi geldiğinde, Karolina’nın uykusunda ağladığı bildirildi. 3 Nisan 1908 sabahı ise beklenmedik bir şekilde gözlerini açtı.

Tam 32 yıl 42 gün süren uykusundan uyandığında 46 yaşındaydı. Ancak fiziksel görünümü genç bir kadınınkini andırıyordu. Konuşmakta güçlük çekse de bilinci yerindeydi. Uyandığında kardeşlerini tanımadı, fakat 1876’da uyumadan önce yaşananları hatırlıyordu.

TÜM DÜNYANIN İLGİ ODAĞI OLDU

Karolina’nın uyanışı kısa sürede Avrupa ve Amerika basınına yansıdı. Muhabirler onunla röportaj yapmak için adaya gitti ancak ailesi medyadan uzak durmayı tercih etti. Birkaç gün sonra Stockholm’e götürülen Karolina, doktorlar tarafından muayene edildi. Tamamen sağlıklı olduğu, zekâ seviyesinin normalin üzerinde bulunduğu ve okuyup yazabildiği kaydedildi. Sadece gözlerinde ışığa karşı hassasiyet vardı.

UZMANLARDAN GİZEMLİ VAKA YORUMU

Karolina’nın 32 yıllık uykusu uzun süre tıp dünyasının en büyük gizemlerinden biri olarak kaldı. 1910’da İsveçli psikiyatrist Harald Fröderström, onu incelemek üzere Oknö’ye gitti. Psikolojik bir travma sonrası psikoz yaşadığını öne sürdü. Karolina’nın yıllar içinde birkaç kez kısa süreliğine uyandığını, ancak öfke nöbetleri nedeniyle çevresine tepki gösterdiğini ileri sürenler de oldu.

Daha sonra tanımlanan Kleine-Levin sendromu (Uyuyan Güzel sendromu) Karolina’nın yaşadığı duruma benzetildi. Ancak uzmanlar onun vakasının bu tanıya tam olarak uymadığını belirtti.

HAYATININ GERİ KALANINI ADASINDA GEÇİRDİ

Karolina Olsson, hayatının geri kalanını doğduğu ada olan Oknö’de geçirdi. Yerel halk için bir efsane haline gelen Karolina, 5 Nisan 1950’de 88 yaşında hayatını kaybetti.