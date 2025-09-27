Garip bir törenle bez bir bebekle evlenen kadın, dördüncü 'çocuğuna' hamile olduğunu duyurdu.

Meirivone Rocha Moraes, 734.000 takipçisine yeni hamileliğini duyurmak için TikTok'a başvurmadan önce sabah bulantıları ve ketçap istekleri yaşadığını iddia ediyor. 37 yaşındaki kadın, daha önce Aralık 2023'te eşi Marcelo ile birlikte gerçek boyutlu bir bez bebek olan ikiz bebeklerini dünyaya getirdiğini açıklamıştı.

Şimdi, bir yıldan biraz fazla bir süre sonra, büyüyen ailesine dördüncü bir çocuk katılacak. Ailede halihazırda iki yaşındaki bez bebek Marcelinho ve Marcela ve Emilia adlı ikiz 'kızları' da var. Annesi Dona Filó, yakın zamanda semptomlarını anlattıktan sonra ona hamilelik testi yaptırmasını önermişti.

Brezilyalı Meirivone, izleyicilerle paylaşmak için bu anı kaydetti. 70.000 izlenme sayısına ulaşan videoda, testi küçük bir idrar kabına batırdığı görülüyor. Testin pozitif çıktığını öğrenene kadar bekliyor ve ardından sevinçten zıplıyor, hemen Marcelo'ya sarılıp haberi veriyor.

Pozitif test sonucu karşısında yaşadığı şaşkınlığı gazetecilere anlatan kadın, "Sürpriz çok büyüktü çünkü ikizler bir yaşında ve evde üç bebek var. Dördüncüsünün geleceğini hayal etmek imkansız. Yalan söylemeyeceğim, özellikle ikizler sürpriz olarak geldiği için bir daha çocuk sahibi olmayacağımı düşünmüştüm. Zaten tek olması gerekiyordu." dedi.