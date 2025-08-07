Lefkoşa’da önceki akşam Şht. Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde, asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol esnasına yaklaşan 30 yaşındaki Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim'in kullanımındaki araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim, polis ekiplerini görmesi üzerine araçtan inerek, kontrol noktasından yaya olarak uzaklaşmaya çalıştı. O sırada alıkonulan ve üzerinde arama yapılan şahsın üzerinden yaklaşık 2 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim'in kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yeşil reçeteye tabi 2 hap bulunarak emare olarak alındı.

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Tasarrufunda Bulundurma ve İlaç Ve Zehir Yasasına aykırı harekette bulunma” suçlarından tutuklanan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim ile Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, 5 Ağustos 2025 tarihinde, saat 21:55'de, Lefkoşa'da, Şht Mustafa Ahmet Ruso Caddesi üzerinde Huzur Operasyonu kapsamında bir polis ekibi tarafından yapılan kontrol esnasında, JM 193 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mohamed Abdelwahab Abozaid Ibrahim’in, polis ekiplerini görmesi üzerine konu araçtan inerek kontrol noktasından yaya olarak uzaklaşmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının alıkonularak yapılan üst aramasında, giydiği şortun sol cebi içerisindeki cüzdanın içerisinde, renk ve görüntü itibari ile Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındığını kaydetti. Polis, sürücü Eltahir Eltayeb Eltahir İbrahim'in yönetimindeki JM 193 plakalı araç içerisinde yapılan aramada ise, aracın orta konsolunda, 2 adet yeşil reçeteye tabi olan Lyrica marka 300 mg'lik film tablet tespit edilerek emare olarak alındığını, her iki zanlının da tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını söyledi.

Polis, soruşturmanın yeni başladığını, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini, her iki zanlının yeşil reçeteye tabi olan hapı tasarruflarında bulundurma izni olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla da İlaç ve Eczacılık Dairesinden araştırma yapılması gerektiğini, zanlıların uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yeşil reçeteye tabi olan Lyrica marka film tableti kimden ve ne şekilde temin ettiklerinin araştırılacağını belirterek, 2 gün ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.