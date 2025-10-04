Polis ekipleri tarafından Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda bir kilo uyuşturucu maddeyle yakalanan Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru, 24 Eylül 2025 tarihinde polis ekipleri tarafından K. Kaymaklı’da gerçekleştirilen operasyonda Chikwado Victor Jombo ve Koray Tümsoy’un araç içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, ekipleri fark eden Jombo’nun araçtan inerek koşarak kaçmaya çalıştığı ancak kısa süre sonra yakalandığını açıkladı. Polis, zanlının kaçarken attığı siyah poşetin de bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis, poşette yapılan kontrolde bir kilo ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, ayrıca zanlı Tümsoy’a ait araçta bulunan çantada yapılan aramada bir buçuk gram daha uyuşturucu bulunduğunu kaydetti. Polis, zanlı Koray Tümsoy’un uyuşturucuyu Jombo’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlı Jombo’nun ise uyuşturucuyu Tümsoy ile birlikte Lefkoşa Otobüs Terminali civarına giderek, kendisine atılan konumdan teslim aldığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlıların ifadelerinde birbirleriyle arkadaş ortamında tanıştıklarını ifade ettiklerini de kaydetti. Polis, zanlı Jombo’nun 5 Nisan 2021 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünün belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlıların cep telefonlarıyla ilgili incelemenin sürdüğünü de söyleyerek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi