Lokmacı sınır kapısında uyuşturucu maddeyle yakalanan zanlı Zehra Merthoca Lefkoşa’da dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 21 Şubat 2025 tarihinde saat 19.09'da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis ekipleri tarafından Lokmacı Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yapan Zehra Panagiota Merthoca'nın tasarrufunda bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan cam pipo ve yaklaşık bir gram ağırlığında Methamphetamine türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve ifadesinde suçunu kabul ettiğini açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ailesiyle birlikte Limasol’da yaşadığını, KKTC’de kalıcı bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.