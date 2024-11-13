Mecliste önceki gün çıkan kavgalar, sosyal medyada gündem oldu. Vatandaşlar, milletvekillerine tepkilerini dile getirdi.

Tepkilerin bazıları şöyle:

Murat Şenkul: (Girne Belediye Başkanı)

Erhan Başkan iyi niyetle bazı önerilerde bulunmuş kendi penceresinden, diyalog ve krizin aşılması açısından önemli bulmakla beraber çok daha basit bir öneri daha var.

Ziya bey okumuş, düzgün bir insan.

Hem hukuksuzluğun, hem huzursuzluğun farkında.

Bu böyle olmaz deyip, istifa eder, yeniden aday olur, iktidar da iradesini gösterip hukuğa uygun şekilde onu bu göreve yeniden getirebilir.

Kimse Meclis Başkanının UBP’den olmasına itiraz etmiyor ki, itiraz konusu vatandaşın oyu nasıl yanarsa o 3 oy da yanmıştır, geçersizdir.

Ardından meclis toplanır, başta bütçe ve ivedi yasalar geçirilir, uygun bir tarihte de erken seçime gidilir.

En kısa, en temiz yol bu değil midir ?

Son 2 hafta tartışmalarla ve gerginliklerle geçti.

Bunun kimseye faydası yok ve bu durumu sonlandırmak asli olarak ülkeyi yöneten hükümetin elinde.

Tek yapılması gereken, düzgün şekilde meclis başkanını yeniden seçmek.

Serdinç Maypa:

İki pet şişe iki farklı davranış

Çıkarları uğruna kullanılan UBP’li Gençler

Oysa ki daha çok olmadı Mihrimah Bebek bir pet şişenin içindeki Alkolden Öleli!

O Pet şişeye tek bir laf etmeyen UBP’li Altı İlçenin Gençlik kolları üyeleri Akşam toplanmış ve yürüyüş yapmışlar, Doğuş Derya’nın istifasını istemek için.

Peki Gerekçe ne ?

Doğuş Derya Pet şişesindeki Suyu, kanunsuzca Meclis Başkanı koltuğuna oturmak isteyen Ziya Öztürkler’i protesto etmek için ona fırlatması !

Siz neredeydiniz ya be altı ilçenin gençleri Mihrimah Bebeğin ölümünde ?

O zaman dünyayı başlarına yıkmanız gereken UBP’li yandaş olarak oraya atanmış doktorları ve Sağlık Bakanınız olacak olan o herifi Hakan Dinçyürek’i istifaya zorlamak için neden kılınızı kıpırdatmadınız?

Mihrimah bebeğin ölümünün sorumlusu sensin, sorumluluğu üzerine al Hakan Dinçyürek diyerek neden onu da istifaya davet etmediniz?

Olmaz değil mi..

Sizin hırsızınız iyi hırsızdır değil mi?

Suçta sorumluluğu olan eğer sizden yani UBP’den olanlar suç işlese de onların işlediği suçlar geçersizdir, suç sayılmaz değil mi?

Hiç farkında olmadan küçük çıkarlarınız uğruna, ülkenizi size yerle bir ettiriyorlar ama ne acı ki bunu farkında bile değilsiniz !

Bu ülkede kaos yaratarak istediklerini yaptırmaya çalışanların #maşası olduğunuzu anladığınız o gün bu ülke de UBP’de ancak o zaman düzelecektir .

Nalan Ersümer:

Evet Doğuş Derya, birçok yanlışa karşı çıkmak için yanlış bir davranış örneği göstererek mücadelesini vermiştir.

Davranışın yanlış olduğunu zaten söyledim.

Ama Sayın Ziya Öztürkler’in mağdur edebiyatı da saçma ve haksız. Neden mi?:

* Partisinin yaptığı yolsuzluklar yüzünden mağdur olanlar napsın?

* Kendi partisinin kendisini “seçememesine” neden ses çıkartmadı?

* Hükümet eliyle mağdur olup konteynerlarda ders alan çocuklara neden ses çıkartmadı?

* Usülsüz oy pusulalarıyla yapılan meclis başkanlığı seçimlerine neden ses çıkartmadı?

* Seçimi yenilemeyerek bütçe görüşmelerinin ertelenmesine ve meclisin çalışabilir hale gelmesine engel olduğu için partisine neden ses çıkartmadı?

* Ağır çalışma koşullarıyla çalışan hemşireler ve doktorlar için ve bu nedenlerden ötürü mağdur olanlar için neden ses çıkartmadı?

* Binlerce hastanın ilaçsız kaldığı/ ilaç bulamadığı bu dönemler, onlar için neden ses çıkartmadı?

* Aralık ayı ile bütçe onaylanmazsa mağdur olacak devlet kurumlarını ve halkı neden hesaba katmadı?

* ve daha yazamadığım birçok gerekçe…

Ziya Öztürkler;

Mağdursunuz doğru ama size su atıldı diye değil; partiniz yüzünden mağdursunuz ve bununla yüzleşemeyecek kadar koltuk düşkünüsünüz. Ne yazık ki bunun bir çözümü yok!

Ve muhalefet;

Hukuksuzluğa karşı mücadeleye devam edin! Bunu yaparken seviyenizi onların seviyesizlik seviyesine indirmeyin.

Tuğçe Ören:

Meclis mi panayır mı belli değil.

Tüm bunlara sebebiyet olan muhalefetin saydığı 3 geçersiz oydur arkadaşlar.

Haklılar mı evet bana göre haklıdırlar.

29 vekile sahip iktidar 26 tane oyu bulmaktan maalesef acizdir. Yapılması gereken yeniden oylama ve 26 bir tamam oy olarak meclis başkanını seçmektir. Akıllarda soru işareti bırakıp toplumun acil ve elzem sorunlarına Merhem olmak iktidarın asli görevidir.

Seçimlere girmiş biri olarak nasıl ki şahsıma vurulmuş iki mühür geçersiz sayılmış ise meclisteki 3 oyunda geçersiz olduğu aşikar ve ortadadır. İvedilikle meclis başkanı yeniden seçilmeli ve bütçe görüşmeleri ardından yasalar hayata geçmelidir.

Çok ama çok zorlu bir 2025 yılı bizleri bekliyor.

Halk sağlıkta, eğitimde, kamuda her alanda reform bekliyor. Bunun bilincinde olup koltuk kavgasından vazgeçilmesi ve halkın refahı hatta alım gücünü yükseltmek için tüm vekillerimizi göreve davet ediyoruz.

Mustafa Taydemir:

Hey UBP’liler, hala daha bugünkü UBP’yi savunursunuz ya, çocuğunuzu çocuğunuzu düşünün. Kendinizi, ananızı babanızı gardaşınızı geçtim. Yazıklar olsun. Adam olun olmadı bu UBP deyin. Deyemezsiniz değil, mamma beklersiniz, işe alınmayı bekleyen yakınlarınız var değil, yada son aylarda işe alınanlarınız var ve gebesiniz!

Siz aslında busunuz!

Melek Evliya:

Doğuş Derya’nın yaptığını bu kadar eleştireceğinize keşke bebekler ölürken de ailelere destek olsaydınız. Başkanın seçilmemiş oyla koltuğa oturduğunda sesinizi çıkartsaydınız, sahte diplomalar, banka soygunları, yolsuzluklar, sınavsız atamalar nerde hayır varki ?

Mustafa Tan:

50 yıldır krallık gibi aynı vekiller bizi yönetmeye aday ama 50 yıldır KKTC bir adım ilerlemedi.

Ahmet Şanverdi:

Herkeste sorumluluk var kimse ben sorumlu değilim diyemez. Bunları buraya seçenler sorumludur. Yazıklar olsun bu ülkeye inanmayanlara yazıklar olsun. Kendi çıkarlarını milletin çıkarlarından önce tutanlara yazıklar olsun ve bütün Kıbrıs halkına yazıklar olsun çünkü bu insanları bir daha seçeceksiniz.

Gülten Caygur Güvenen:

Allahım akıl fikir versin. Meclisi çocuk kreşine çevirdiler. Dışarda farklı görüşte olan gençleri birbirine düşürecekler meydanlara dökecekler. Yeter artık. Koltuk sevdasından öldüründüler.

Ayşegül Parlan:

Benim kızım 15 yaşında okul dışı kavga etti diye milli eğitim bakanı kızıma bir sürü dava okudu disiplin kurulu kızımı sürgün etti başka okula sn bakan Nazım Çavuşoğlu sende ordasın kavganın orta yerindesin seni orda gelip tahrik edip hakaret etseler vursalar sana napacaktın. Çok merak ediyorum. sizi de meclise almasınlar.

Salih Ertay:

Bir de milletvekili olacaksınız hiç mi utanmanız yok memleketi bok götürür her konuda sağlıktan ulaşıma maliyeden eğitime bok götürür sizde bir birinizi yersiniz bir işe yaramayan bir avuç millet vekili işe aramıyorsunuz hiçbiriniz.

Abdullah Bıçakçı:

7-8 yaşındaki çocuklar gibi kavga ederler. Ben utanırım bunlara vekil demeye ama bunlarda gram utanma yok yemin ederim.