Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizde barış ve çözüm zaten vardır.” diyerek, iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hakkında görüşlerinin aynı çizgide devam ettiğini kaydetti.

Üstel, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile yapılan temaslar hakkında siyasi partilere bilgi verdiğini belirten Üstel, “Gördük ki, her zamanki gibi masaya konan henüz bir şey yok.” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının seçim sürecinde yansıttığı tablo ve Hristodulidis’in “çözüm istermiş gibi” girişimlerinin soru işaretleri yarattığını söyleyen Üstel, son seçimlerden sonra aşırı sağ görüşe sahip partilerin oylarını artırdığına işaret etti; “böyle bir zihniyete sahip olan” Rum tarafının çözümü ne kadar istediğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Üstel, GKRY’nin Fransa ile imzaladığı askeri iş birliğine de dikkat çekerek, bunun 1960 Anayasası’nı ve Kıbrıs Türkü’nü yok sayan bir adım olduğunu belirtti. Üstel, Kıbrıs Rum tarafının garantör ülkeler dışındaki devletlerle askeri iş birliğine gidemeyeceğini söyledi.

- “Enerji konusunda yapılan iyi niyet girişimleri değerlendirilmiyor”

Başbakan Üstel, enerji konusunda yapılan iyi niyet girişimlerinin değerlendirilmediğini ifade ederek, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesine yönelik projenin adadaki enerji sorununu çözecek önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Bu enerjinin Güney Kıbrıs’a da verilebileceğini kaydeden Üstel, buna rağmen Avrupa Birliği’nin bugüne kadar projeye onay vermediğini hatırlattı; “Böyle bir zihniyet anlaşmayı ne kadar ister? Herkes bunu düşünmeli.” ifadelerini kullandı.

Üstel, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının “ekonomisini çökertmek, halkı ekonomik sıkıntı içerisine sokmak” için her türlü adımı attığını kaydederek, bu zihniyetlerin değişmediği takdirde adada istenilen anlaşma noktasına gelinemeyeceğini” belirtti.

- “Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki iradesi ortada”

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son açıklamasına da dikkat çeken Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki iradesinin ortada olduğunu belirtti.

“Kıbrıs’ta iki halk ve iki devlet bulunduğu” yönündeki ifadelerine atıfta bulunan Üstel, UBP’nin görüşünün bu doğrultuda olduğunu, iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü konusundaki görüşlerinin aynı çizgide devam ettiğini söyledi.

Üstel, BM Genel Sekreteri’nin görev süresinin son döneminde Kıbrıs konusunda bir girişim ortaya koyma çabası içinde olduğunu ifade ederek, “Zaten ülkemizde barış ve çözüm vardır. Anlaşma için de görüşlerimiz ortadadır. Biz bu çizgide hareket ediyoruz” dedi.