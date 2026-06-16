Gazimağusa Belediyesi, asfaltlama çalışmalarının 3'üncü etabına yarın Derinya bölgesinde başlıyor.

Gazimağusa Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 3'üncü etap asfaltlama çalışmalarına yarın Lala Mustafa Paşa Mahallesi’ne bağlı Derinya bölgesinde bulunan Vahit Güneri Caddesi’nde başlanacak.

Asfalt çalışmalarının mahalle ve sokak bazında planlandığı kaydedilen açıklamada, üçüncü etapta asfaltlama yapılacak mahalleler şöyle:

"Lala Mustafa Paşa Mahallesi, Harika Mahallesi, Anadolu Mahallesi, Pertev Paşa Mahallesi, Zafer Mahallesi, Baykal Mahallesi, Sakarya Mahallesi, Karakol Mahallesi, Çanakkale Mahallesi, Tuzla."

Yeni etapta asfaltlama yapılacak sokaklar arasında, bir önceki etaplarda asfaltlama yapılan bazı mahallelerdeki sokaklar da bulunuyor.

Gazimağusa Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü asfalt çalışmalarını yalnızca mevcut yolların yenilenmesi olarak değil, kent içi ulaşımı daha güvenli, düzenli ve sürdürülebilir hale getirmeye yönelik kapsamlı bir altyapı yatırımı olarak değerlendirdiğini bildirdi.