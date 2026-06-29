Başbakan Ünal Üstel Doğu Akdeniz’de barış, güvenlik ve istikrarın ancak karşılıklı saygı ve egemen eşitlik temelinde sağlanabileceğini vurguladı.

Üstel, Kıbrıs’ta “iki ayrı halk, iki ayrı demokrasi ve iki ayrı devlet gerçeğinin” artık uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi gerektiğini söyledi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Üstel, Akdeniz Barış ve Diplomasi Forumu’na katılarak konuşma yaptı.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’in merkezinde yer alan stratejik bir devlet olduğunu ifade eden Üstel, bu konumu gerilim alanı değil, iş birliği ve barışın merkezi olarak gördüklerini kaydetti.

-“Eski ezberlerle çözüm mümkün değil”

Başbakan Üstel, Kıbrıs Türk halkının yıllardır haksız izolasyona maruz bırakıldığını ancak buna rağmen hiçbir zaman diyalogdan kaçmadığını söyledi.

Üstel, “Artık bu gerçeğin kabul edilme zamanı gelmiştir. Eski ezberlerle Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşmak mümkün değildir.” dedi.

Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde yürütülen siyasetin, Türkiye Cumhuriyeti ile tam uyum içinde sürdürüldüğünü belirten Üstel, bu yaklaşımın sıradan bir siyasi tercih değil, adada kalıcı barışın ön şartı olduğunu vurguladı.

Üstel, diyaloğa ve müzakereye açık olduklarını ancak bunun “eşitler arasında” yürütülmesi gerektiğini söyledi.

“Barış ancak adalet üzerine inşa edilebilir. Adalet ise karşınızdakinin eşitliğini kabul etmekle başlar.” diyen Başbakan Üstel, eşitlik ve adalet olmadan kalıcı bir çözüme ulaşmanın mümkün olmadığını ifade etti.

-Üstel'den Doğu Akdeniz’de istikrar vurgusu

Doğu Akdeniz’in enerji yolları, ticaret koridorları ve küresel jeopolitiğin merkezinde yer aldığını belirten Üstel, bölgedeki istikrarın korunmasının herkesin ortak çıkarına olduğunu da söyledi.

Başbakan Ünal Üstel, “Kıbrıs Türk halkını dışlayan hiçbir denklem, hiçbir enerji projesi ve hiçbir diplomatik girişim uzun ömürlü olamaz.” dedi.

Üstel, KKTC’nin çatışmanın değil iş birliğinin, dışlamanın değil kapsayıcılığın, gerilimin değil diplomasinin tarafı olduğunu kaydetti.

-“Türk dünyasıyla kurduğumuz köprüler görünürlüğümüzü artırıyor”

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerle ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini belirterek, Azerbaycan ile son dönemde gelişen ilişkilerin bunun somut bir örneği olduğunu söyledi. Üstel, Türk dünyasıyla kurulan iş birliği köprülerinin KKTC’nin uluslararası görünürlüğünü artırdığını ifade etti.

-“Rum Yönetimi gerilimi artıran adımlar atıyor”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölgedeki hassas dengeleri gözetmek yerine Doğu Akdeniz’i daha fazla askerileştiren adımlar attığını belirten Üstel, bu yaklaşımın ne Kıbrıs’a ne de bölgeye hizmet ettiğini kaydetti.

Üstel, “Doğu Akdeniz’de kalıcı güvenlik; silahlanma yarışıyla değil, karşılıklı saygıyla ve uluslararası hukuka dayalı dengeli politikalarla sağlanabilir.” dedi.

-“Biz bir devletiz; varız ve ilelebet var olacağız”

Üstel, KKTC’nin egemenliği, demokrasisi ve kurumlarıyla var olduğunu vurgulayarak, “Birilerinin bizi görmezden gelmesi bu gerçeği değiştirmez. Biz varız ve ilelebet var olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, Kapalı Maraş’ta yürütülen çalışmaların hukuka, insan haklarına ve kamu yararına dayalı yeni vizyonun bir parçası olduğunu da belirtti.

-“KKTC artık sadece Kıbrıs sorunu bağlamında konuşulan bir ülke değildir”

Üstel, KKTC’nin yatırım yapan, üreten, büyüyen ve altyapısını güçlendiren bir devlet olduğunu, ekonomiden sağlığa, eğitimden ulaştırmaya, enerjiden dijital dönüşüme kadar birçok alanda reformların sürdüğünü belirtti.

Üstel, “Güçlü ekonomi, güçlü demokrasi ve güçlü diplomasi birbirini tamamlayan üç temel unsurdur.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, forumun gerçekleşmesine katkı koyan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile diğer kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, organizasyonun Doğu Akdeniz’de barışa, istikrara ve yeni iş birliklerine katkı sağlamasını temenni etti.