İngiliz Üs makamlarının, Ağrotur bölgesinde bulunan “Lady’s Mile” isimli plajda deniz suyunun kirli olduğunu açıklayarak, halka bölgede denize girmemesi çağrısı üzerine Larnaka Belediyesi ile başlayan anlaşmazlık devam ediyor.

Rum radyosuna göre, Rum Kimya Laboratuvarı tarafından yapılan tahlillerde herhangi bir kirlilik saptanmadığı, deniz suyunun yüzmek için uygun ve iyi kalitede olduğu yolundaki açıklamaya karşın Üs makamları bu sabah yeni bir uyarı ile halkı denize girmekten kaçınmaya çağırdı.

Üs makamları bu sabahki açıklamasında su analizlerinin çeşitli türlerde, uluslararasında kabul görmüş laboratuvarlarda, uluslararasında kabul görmüş standartlarda yapıldığını ve sonuçlarının hafta sonu geleceğini açıkladı. Açıklamada Üsler olarak, su kalitesinin kötü olduğunu halka bildirmenin görevleri olduğunu kaydetti.

“Sağlık ve güvenlik en üst önceliğimiz olduğundan halka, bölgede yüzmeme tavsiyemiz devam etmektedir.” vurgusu yapılan açıklamada, plajın açık olduğu ancak halktan, bölge restoranlarını ziyaret etme ve doğal güzelliğin tadını çıkarma tavsiyesinde bulunuldu.

Öte yandan Limasol Belediyesi, belediyenin Sağlık Hizmetleri birimi tarafından, 3’ü Olimpo Sahili 2’si Lady’s Mile’den alınan numuneler üzerinde yapılan analizlerde belediye sınırları içerisindeki deniz suyu kalitesinin mükemmel olduğu sonucu çıktığını açıkladı.