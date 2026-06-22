Yazılı açıklama yapan Üredi, Meclis gündemine getirilmesi beklenen Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA) Kuruluş (Değişiklik) Yasa Tasarısı'nı eleştirerek, öğretmen arzı ile ihtiyaç arasındaki dengenin gözetilmesi gerektiğini belirterek, “Eğer ülkenin 10 yılda ihtiyacı 750 öğretmense, bin 500 öğretmen yetiştirmenin adı reform değil, işsiz öğretmen üretmektir.” ifadelerini kullandı.

Öğretmen yetiştirme politikalarının gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilmesi gerektiğini kaydeden Üredi, eğitim alanında atılacak adımların veriye dayalı olması gerektiğini söyledi.

Yeni düzenlemeler yapılmadan önce kapsamlı bir ihtiyaç analizinin şart olduğunu belirten Üredi, “Kaç öğretmene ihtiyaç var? Kaç öğretmen emekli olacak? Hangi branşlarda açık bulunuyor? Yeni sistem kaç öğretmen adayı yaratacak ve bunların kaçı atanabilecek?” sorularının yanıtlanması gerektiğini ifade etti.

Geçici öğretmen sorununa da değinen Üredi, mevcut sıkıntının öğretmen sayısının yetersizliğinden değil, doğru planlama yapılmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

Eğitim politikalarının kısa vadeli çözümler yerine uzun vadeli bir vizyonla oluşturulması gerektiğini ifade eden Üredi, “Eğitim politikası günü kurtarma değil, geleceği planlama işidir.” dedi.

Komitede onaylanan tasarının öğretmen sendikalarıyla kapsamlı şekilde istişare edilmesi gerektiğini belirten Üredi, öğretmen eksikliği sorununun anayasal ilkeler çerçevesinde bilimsel yöntemlerle çözüme kavuşturulması çağrısında bulundu.