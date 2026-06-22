Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, 2-5 Temmuz tarihleri arasında Karaoğlanoğlu Antis Plajı'nda yer alacak festival kapsamında, futbol, plaj voleybolu, plaj tenisi, badminton, okçuluk, yelken ve SUP etkinlikleri düzenlenecek, çocuklar ve yetişkinler için yarışmalar, denge oyunları ve uçurtma şenliği gerçekleştirilecek.

Programda ayrıca yoga etkinliği, dans ve jimnastik gösterileri, sahne performansları, konserler, tavla turnuvası, tombala etkinliği ve ödül törenleri yer alacak. Festival alanında kurulacak stantlar ise her gün saat 16.00'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Festival, 2 Temmuz Perşembe günü Deniz Nasıfoğlu anısına düzenlenecek U11 Erkek Futbol Müsabakaları ile başlayacak, 5 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle de sona erecek.

Festivalde "1. Paddle Fest Kıbrıs" etkinliği de düzenlenecek. Girne Belediyesi ile SUPKyrenia iş birliğinde 4-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik kapsamında "Gün Doğumu Sürüşü", "SUP Festival Korteji" ve "Çıkarma Plajı Sürüşü" olmak üzere üç farklı etkinlik düzenlenecek.

SUPKyrenia'dan verilen bilgiye göre, etkinliklere katılmak isteyenler https://forms.gle/gYJ5nHAzKoWYM5JM6 linkine başvurarak kayıt yaptırabilecek.

Girne Belediyesi tarafından Deniz Yıldızı Yardım Derneği iş birliğinde düzenlenen Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği’ne bu yıl Akdeniz Spor Birliği, KKTC Atletizm Federasyonu, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu, KKTC Voleybol Federasyonu, KKTC Okçuluk Federasyonu, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Kyrenia SUP Spor Derneği, Jivamukti Yoga katkı koyacak.