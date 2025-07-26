25 Temmuz 2025 tarihinde saat 20:00 sıralarında Erdemli Köyü’nde, bir şahsa ait evin yatak odasında yangın çıktı. Polis, yangının açık unutulan saç kurutma makinesinin ısınıp alevlenmesi sonucu çıktığını belirledi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangında fön makinesi, ütü, klima iç ünitesi, ahşap eşya dolabı, asma tavan, elektrik kabloları ve bir süpürge yanarken, evin duvarları yoğun dumandan isledi. Soruşturma devam ediyor.