Dernek Yönetim Kurulu’nun açıklamasına göre, dernek üyeleri yanında dıştan katılanların da yer aldığı etkinlikte, Kıbrıs’tan önce Filistin’de Gazze Ramallah’ta görev yapan Büyükelçi Peltokoski’ye Kuzey Kıbrıs’taki toplumsal cinsiyet eşitliği ve Derneğin çalışmaları ve şu anda yürüttüğü projeler hakkında bilgi verildi.

Büyükelçi Peltokoski sohbet etkinliğinde, bugün Finlandiya parlamentosunun yüzde 47’sinin kadınlardan oluştuğu belirterek bunun tarihsel sürecini anlattı.

Açıklamaya göre, Finlandiya’da başlangıçta kota uygulanırken şu anda kota uygulanmıyor. Finlandiya kadınlara oy kullanma ve aday olma hakkını Avrupa’da ve dünyada 1906 yılında tanıyan ilk ülke… Finlandiya, köklü tarihsel birikimiyle, eğitimde ve iş gücünde fırsat eşitliği, yasaların desteği ile toplumsal eşitliği sağlayarak diğer ülkelere de rol model oldu.

Uygulanan eğitim politikaları ve yapılan reformlarla eğitime erişim oranının yüzde 100 olduğu Finlandiya, kültür ve sanat alanlarında da dünyanın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Ülkede yılda kişi başına düşen kitap okuma oranı 57-60 olarak belirlenmiş.

Üniversiteli Kadınlar Derneği ile Büyükelçi Päivi Peltokoski’nin görüşmesinde, Finli yazar Grigori Petrov'un çeşitli aralıklarla çıktığı Finlandiya seyahatlerindeki notlardan oluşan Beyaz Zambaklar kitabının Türkiye Cumhuriyeti’nin yeniden inşa döneminde Atatürk’ün kamu çalışanlarına okumalarını tavsiye ettiği bir kitap olduğu da paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.