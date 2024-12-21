23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında düzenlenen masa tenisi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalar 18 ve 19 Aralık tarihlerinde Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu lokalinde yapıldı. Çekişmeli karşılaşmaların olduğu masa tenisi branşında beş takımın yarıştığı kadınlar kategorisinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ), on takımın yer aldığı erkekler kategorisinde ARUCAD şampiyon oldu.

Kadınlarda ikinci ARUCAD olurken, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) müsabakaları üçüncü tamamladı.

Erkekler ikincisi UKÜ, üçüncüsü ise YDÜ oldu. Takım sıralamaları şu şekilde oluştu:

Kadınlar

YDÜ

ARUCAD

UKÜ

Erkekler

ARUCAD

UKÜ

YDÜ